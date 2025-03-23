انتحار فتاة شنقا غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، بانتحار فتاة شنقا غربي العاصمة .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "انتحار فتاة تولد 2006 باسلوب شنق نفسها داخل منزلها ضمن والسلام في قضاء ابو غريب".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف اسباب الانتحار".