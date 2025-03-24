منازل العراق أصبحت موجودة على الكرة الأرضية لأول مرة.. هيئة الإحصاء "متفائلة" بالتعداد

وقال نائب رئيس الهيئة، مكي غازي المحمدي، إن "التعداد الذي نفذ العام الماضي أظهر استطاعتنا تحقيق تجربتي أعداد السكان وحصر المنازل، بعد أن كان البلد يعيش فوضى عمرانية من خلال المناطق المتجاوزة وتجزئة الوحدات السكنية"، مشيراً إلى أن "الملاكات كانت مضطرة لتقسيم المناطق الجغرافية إلى (بلوكات) وتنقيط المساكن والذهاب إلى الميدان والتحري عنها إن كانت سكنية أو أخرى أو مصانع وما إلى ذلك".وأضاف، أن "تلك الوحدات رقمت داخل قاعدة البيانات الجغرافية على أنها (كودات) من الشوارع والمحلات صعودا، وبالتالي فإننا اليوم نمتلك ثروة وطنية مهيأة لإطلاق مشروع (المساكن الرقمية) بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، من خلال ربط الأسرة بالموقع الجغرافي للسكن، وإصدار خرائط رقمية سكنية جديدة والانطلاق إلى إصدار (السند الرقمي) الذي سيوفر لنا الحوكمة والتقليل من عمليات التزوير وتجزئة الوحدات، وتقدير حجم الخدمات التي تقدم للمواطن من ماء وكهرباء وطاقة على أساس عدد المساكن التي ظهرت".وأشار الى ان "هذه التجربة حصرت منازل ومساكن لم نكن نعلم بها، ولم تكن لنا القدرة على تحديث هذه الخرائط الملكية المعتمدة"، مبينا ان "المساكن في أصبح لها وجود على الكرة الأرضية من خلال (اللوكيشن – الموقع على الخرائط العالمية الرقمية) وهذا يحصل للمرة الأولى في البلد بعد تنقيطها بالحرفين الإنكليزيين (x) و(y)".وأضاف: "لدينا موقع جغرافي وبالإمكان استثمار قاعدة البيانات في تقديم خدمة للمواطن، في والتعليم والتحري عن مدى الفقر وما إلى ذلك، فضلاً عن أن المسوحات القادمة ستكون جميعها رقمية على المرئية الفضائية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.