عبر القرعة الالكترونية.. المصادقة على وجبة تعيينات جديدة غداً

وبحسب بيان للمجلس ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود ، تابع اللجان المتخصصة بتحليل البيانات أُولى خطوات القرعة الإلكترونية للمصادقة على تعيين وجبة جديدة غدا"، لافتاً إلى أن "هذه المتابعة تأتي ضمن الخطوات اللازمة قبل البدء في إجراء القرعة الإلكترونية للمرشحين".وأكد ، على "أهمية الدقة في العمل لضمان انسيابية العملية واختيار المستحقين بشفافية ونزاهة"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالمحددات الزمنية والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الفرص الوظيفية".