التربية تعلق على الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي

وقال المتحدث باسم الوزارة لـ نيوز، ان "الاستعدادات الخاصة للامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بدأت من مرحلة ما قبل نصف السنة باعتبار ان الوزارة وضعت مواعيدها والتقويم التربوي لكل الامتحانات بوقت مبكر وهذا ما منح استقرارا على التهيئة والتحضيرات للامتحانات بشكل عام".وأضاف ان "الاستعدادات لامتحانات السادس الاعدادي تتواصل بخصوص تهيئة المراكز والقاعات الامتحانية والمستلزمات منذ وقت مبكر"، لافتا الى ان "هذا العام هو الأكثر استقرارا والأكثر انتظاما وليس لدينا مشاكل".وذكر ان "هناك توجيهات من الوزارة باستثمار ما تبقى من الوقت وتكثيف الجهود لايصال المواد العلمية واستكمال المناهج بشكل عام وصولا للامتحانات النهائية"، لافتا الى ان "الإجراءات المتخذة في الامتحانات العامة خلال السنتين الماضيتين كانت عالية المستوى ولم تسجل لدينا أي حالات خرق ولا توجد عمليات تسريب الأسئلة".وبين ان "كل شيء مسيطر عليه ولدينا تعاون مع الكثير من والخدمية من اجل إنجاح ملف الامتحانات وهذا ما تسعى له الوزارة خلال الفترة القادمة".