وزير الثقافة: بغداد عاصمة السياحة العربية هي انطلاقة للانفتاح على جميع البلدان

وذكر بيان صدر خلال فعاليات عاصمة السياحة العربية للعام 2025، وورد لـ نيوز، انه "برعاية وحضور وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني واستمرارًا لفعاليات عاصمة السياحة العربية للعام 2025 وارتباطًا بتاريخها وأصالتها العريقة بهذا الحدث السياحي المهم، استضاف فندق الدولي فعاليات وليالي رمضانية تعزز الواقع السياحي في العراق".واضاف ان "وزير الثقافة رعى الفعالية بحضور مستشار رئيس للشؤون السياحية والآثار الأستاذ لؤي العلوي وعدد من وكلاء الوزارة ومدراء عامين من وزارة الثقافة وهيئة السياحة العراقية وبحضور نخبة من الشخصيات السياحية والثقافية وعدد من سفراء والأجنبية".وقال البدراني إن "فعاليات عاصمة السياحة العربية اختارت أرض فندق الدولي لما يمتلكه هذا الفندق العريق من تاريخ أصيل، والذي يعود إلى تأسيس الدولة العراقية الحديث، حيث يرتبط اسمه باسم عاصمتنا الحبيبة".واكد "اننا نهدف إلى إحياء الفعاليات من خلال جعل هذه المناسبة انطلاقة لانفتاح السياحة العراقية على جميع البلدان العربية والأجنبية".من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة فندق الدولي داود شمو أن "فعاليات عاصمة السياحة العربية، وأهمية اسم وتاريخ فندق الدولي، واستمرار النشاطات السياحية في ، في ليالي شهر رمضان المبارك والاستقرار الامني للبلد سيساهم في تعزيز دور الفاعل على المستوى السياحي العربي والعالمي".وذكر ان "الدعم الكبير من رئيس محمد شياع ، من خلال البرامج الحكومية وجعل السياحة العراقية من أهم الأولويات، عن طريق إشراك دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث نعمل مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة، وبجهود جميع المؤسسات السياحية من القطاع المختلط، وبدعم جميع المؤسسات الاعلامية العراقية الوطنية المرئية والمكتوبة والمسموعة والواقع الافتراضي والتي نهدف من خلالها الى استثمار فعاليات عاصمة السياحة العربية للترويج والتسويق لأهم المعالم التاريخية والدينية والثقافية والترفيهية في أرض بلاد الرافدين".