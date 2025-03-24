وفاة مدير الدفاع المدني السابق

أفاد أمني، مساء الاثنين، بوفاة مدير الدفاع المدني السابق الفريق بوهان.

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "وفاة الفريق بوهان مدير الدفاع المدني السابق ومستشار الفني". وأضاف المصدر أن "بوهان توفي في إثر جلطة قلبية".