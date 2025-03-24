في بغداد.. اعتقال شخص قام بتعنيف امرأة مقعدة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال شخص قام بتعنيف امرأة مقعدة وإجبارها على التسول في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مضمونة قيام احد الأشخاص بتعنيف امرأة مقعدة حيث يتم استخدامها للتسول في شوارع بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض عليه من قبل دوريات نجدة وبصحبته المرأة المقعدة وتم تسليمه إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".