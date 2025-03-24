في البصرة.. 6 مليارات دينار لشراء فوانيس رمضان (وثيقة)

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تتضمن عقدا لشراء فوانيس رمضان بأكثر من ستة مليارات دينار في .

وبحسب الوثيقة حصول الموافقة على عقد مع احدى الشركات بمبلغ ستة مليارات و840 مليون دينار لشراء فوانيس رمضان. أدناه نص الوثيقة..