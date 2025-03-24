مؤسسة الشهداء: قرار تقليص اعداد كبار السن من الحجاج صادر من السعودية

نيوز-

اعلن رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، اليوم الاثنين، ان قرار تقليص اعداد كبار السن من الحجاج صادر من وزارة .

وقال النائلي في تصريح تابعته نيوز، ان "قرار تقليص اعداد كبار السن للموسم الحالي صادر من وزارة السعودية". واضاف ان "ليس لهيئة والعمرة او مؤسسة الشهداء اي دخل بهذا القرار".