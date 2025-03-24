اعتقال مدبرة منزل أجنبية سرقت منزلا في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "بعد ورود اخبار من احد المواطنين إلى اجرام الاعظمية بوجود حادث سرقة مبلغ من المال من داخل منزله ضمن منطقة الكريعات".

وأضاف المصدر أنه "على الفور تم التوجه إلى موقع الحادث وتدقيق المعلومات والتعمق بالتحقيق وتبين قيام مدبرة المنزل (من الجنسية الأجنبية) بعملية السرقة تمّ ايداعها التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".