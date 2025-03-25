تفاصيل طقس نهاية رمضان.. هل ودع العراق الشتاء رسميا؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا الى غائم جزئي اما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما جزئيا الى غائم اما المنطقة الجنوبية سيكون فيها الطقس صحوا الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون على العموم غائما جزئيا الى غائم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت سيكون على العموم غائما ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".