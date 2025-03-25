بعد الاضراب.. نقابة التمريض تطالب الكوادر باستئناف العمل في المستشفيات

وذكرت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لقد بذلت نقابتكم جهودًا حثيثة خلال الفترة الماضية، متوزعة بين التحفيز والتوجيه، ورسم خارطة طريق واضحة من أجل إنجاح خطوة يوم 25 آذار 2025، وبين ممارسة الضغط على الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق المطالب العادلة".وتابعت، انه " أثمرت هذه الجهود بلقاء دولة محمد شياع ، مؤكّدًا "دعمه للملاكات التمريضية والقبالة، كما تمخض اللقاء عن موافقة على عدد من المطالب المهمة".وأضاف، انه "كما تم تحقيق لقاء آخر مع صالح الحسناوي، حيث تم التباحث حول المطالب التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة" مشيرة الى انه "أسفر اللقاءين عن الموافقة على 20 مطلبًا سيتم العمل على تنفيذها وفق الأطر الرسمية".واردفت النقابة بحسب البيان، انه "لضمان التطبيق الفعلي لهذه القرارات وترجمتها إلى واقع ملموس يخدم المهنة والعاملين فيها، وسيتبع هذا الاجتماع بيان تفصيلي آخر يوضح الخطوات القادمة".ودعت، إلى "استئناف العمل الإنساني والاستمرار في تقديم خدماتكم الجليلة للمرضى والمجتمع، مع التأكيد على أن النقابة لن تدخر جهدًا في متابعة جميع المطالب حتى تحقيقها بالكامل".