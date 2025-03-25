خطة حكومية لتوظيف هذه الفئة

وقال رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، بأن "الوزارة تعمل على تطوير برامج التأهيل والرعاية وإيجاد شراكات جديدة مع الجهات الساندة لضمان تفعيل ملف توظيف ذوي الإعاقة عبر منصة (تمكين) وتطوير قدراتهم وفق حاجة سوق العمل وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً ومهنياً.وبينت أن أعمال التطوير تشمل أيضاً، تفعيل عمل الورش والجمعيات الإنتاجية للقادرين على العمل جزئياً بما يُسهم في تعزيز الثقة بالنفس لديهم ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع مفردات القانون رقم 38 لسنة 2013 بالتنسيق مع وزارات الدولة وإلزام جميع مؤسسات الدولة بتعيين 5 بالمئة من ذوي الإعاقة مع التأكيد على تسهيل طلباتهم، إلا أن أغلب تلك الجهات غير ملتزمة بتنفيذ مفردات القانون.عبد الرحيم أشارت إلى وجود تواصل مستمر مع لتوفير التخصيصات اللازمة لضمان إنسيابية توزيع رواتب المعين المتفرغ والمبالغ المتراكمة على مدار العام، وتذليل جميع المعوقات مع توفير احتياجاتهم والدعم النفسي والمادي لهم.وكشفت عن أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع منظمة (اليونيسف)، على تنفيذ مشروع الربط الشبكي لبيانات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مركزياً بغية تعزيز البنى التحتية الرقمية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي من خلال تقديم مصلحة المواطنين، لاسيما ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتحقيق الفائدة لهم سواء كانت مادية أو معنوية أونفسية.