هل تعلن اليوم عطلة عيد الفطر.. وما هي مدتها؟

مواطنون يتساءلون عن مدة عيد رغم ان الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن إعلانًا رسميًا بشأن مدة عيد .وتوقع عدد من المواطنين ان "تكون عيد هي 7 أيام تبدأ من يوم الاحد الـ30 من اذار الحالي وتستمر حتى الخامس من نيسان المقبل ليكون يوم السادس من نيسان المقبل دواما رسميا".فيما رجح اخرون ان تكون العيد من يوم الاحد الـ30 من اذار الحالي وتستمر حتى الأربعاء الموافق الثاني من نيسان المقبل ليكون الخميس الموافق الثالث من نيسان المقبل دوام رسمي.الجدير بالذكر أن بعض الأخرى قد حددت مدة عيد لعام 2025.على سبيل المثال، في ، تم تحديد العطلة من صباح الأحد 30 آذار 2025 وحتى مساء الأربعاء 2 نيسان 2025، مما يعني إجازة لمدة أربعة أيام.