البصرة تقر أول حالة انفصال بين زوجين باختيار المذهب الجعفري (وثيقة)

نيوز – محليات



شهدت ، اليوم الثلاثاء، أول حالة انفصال بين زوجين بعد اختيار الطلاق وفق المذهب .





أدناه الوثيقة: وبحسب الوثيقة الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في قضاء شمال ، فقد أقرّت المحكمة حق المنفصلين في اختيار المذهب ، كأول حالة تشهدها المحافظة.أدناه الوثيقة:

