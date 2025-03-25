وفاة شخصين واصابة اخر اثر حادث سير على طريق بغداد موصل (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "حادث سير مروع وقع على بين شاحنة وكرين وسيارة صالون".وأضاف: "الحادث وقع بالقرب من مركز شرطة الذي تضرر سياجه الخارجي بالاصطدام في ناحية الحجاج في ".وأشار المصدر الى "وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح بليغة في منطقة الرأس نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج".