"اور" اكتشاف نوع جديد من العناكب في العراق.. ما خطورته وأين يتكاثر؟

وذكرت الجامعة، أنه "بمساهمة أحد تدريسيينا تم اكتشاف نوع جديد من العناكب في المحافظة، حيث حقق الأستاذ المساعد غسان ، التدريسي في كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة، إنجازًا أكاديميًا متميزًا من خلال نشر دراسة جديدة بالتعاون مع الدكتور Alireza Zamani من جامعة Turku الفنلندية والدكتور أحمد سعيد البديري من جامعة ، وتم الإعلان عن اكتشاف نوع جديد من العناكب على مستوى العالم، تمت تسميته بـ (أور) Eresus urus Al-Yacoub & Zamani, 2025، اعتزازًا بحضارة أور العريقة في بلاد ما بين النهرين خلال 21 قبل الميلاد".تجدر الإشارة إلى أن صور البحث قد تم اختيارها كصورة غلاف للعدد الحالي من مجلة Arachnology البريطانية المرموقة، مما أهمية ودقة العمل البحثي المنجز، كما تم توثيق هذا النوع الجديد في موقع WSC السويدي المتخصص في توثيق أنواع العناكب وانتشارها في العالم.تم جمع عينات الذكور والإناث من هذا النوع الجديد في ، وتحديدًا من منطقتي الشطرة والناصرية، ويُصنف ضمن العناكب المسماة بالعناكب الدعسوقة (Ladybird spider).تمثل هذه الدراسة إضافة علمية مهمة في مجال التنوع البيئي، حيث تساهم الاكتشافات الجديدة في فهم الأنظمة البيئية بشكل أوسع وتعزيز الجهود المبذولة لحماية التنوع الأحيائي، خاصة في المناطق التي لم يتم استكشافها بيئيًا بشكل كافٍ.