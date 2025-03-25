خطفوا امرأة.. اعتراض عجلة واعتقال راكبيها في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انها "تلقت إبلاغ عبر رقم الطوارئ الموحد (911) حول وجود حادث خطف امرأة من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة نوع جالنجر من احدى مناطق المحافظة".وتابعت، أنه "بناءً على توجيه قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، تم تعميم أوصاف العجلة على كافة السيطرات ونقاط التفتيش فضلا عن غلق مداخل ومخارج المحافظة مما مكن احدى السيطرات الخارجية من ضبط العجلة وبداخلها (4) أشخاص من ضمنهم امرأة".واشارت إلى انه "تم إحالتهم إلى المختص لغرض إكمال الاجراءات القانونية اللازمة".