ملف الفوانيس يعود للواجهة.. البلدية تخلو مسؤوليتها وديوان محافظ البصرة يرفض الافشاء

وقال عضو علي ، لـ نيوز، أن "ديوان محافظ رفض اعطاء نسخة من العقد او القيمة الحقيقية لهذا المشروع رغم المخاطبات الرسمية من قبل المجلس ورئيسه".وأضاف، أنه "من المفترض ان يحل مجلس كونه الى الان لم يتم تزويده بكتاب من قبل المحافظة، وهذا يعتبر خيانة لأصوات المواطنين في البصرة".يشار الى ان "ملف الفوانيس اخلت بلدية المحافظة مسؤوليتها عن الموضوع"، مؤكدة انه "لا علم لمدريتنا بوجود عقد لشراء المجسمات او الشركة المنفذة".ادناه الوثيقة والفيديو: