وزير العدل يصدر توجيهاً يخص زيارات المودعين الاحداث

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أنه "في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتحقيق العدالة الإصلاحية، رعى وزير العدل، خالد شواني، مأدبة إفطار جمعت المودعين الأحداث وذويهم في دار ملاحظة – الذكور. وأكد أن هذا اللقاء التزام الوزارة بتوفير بيئة إصلاحية إنسانية تسهم في إعادة دمج المودعين الأحداث في المجتمع، من خلال اجراء لقاءات مباشرة ودورية بينهم وبين أسرهم، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التأهيل النفسي والسلوكي".وأشار الوزير إلى "أهمية استثمار أجواء شهر رمضان لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإصلاحية وأسر النزلاء، لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين سلوك المودعين وإعادة توجيههم نحو مستقبل أكثر استقرارًا. وفي هذا السياق، وجّه بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين طيلة أيام عيد ، تأكيدًا على دور الدعم الأسري في مسار الإصلاح وإعادة التأهيل".وفي ختام اللقاء، ثمّن الوزير "الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو دار الملاحظة، ووجه كتاب شكر وتقدير تكريمًا لتفانيهم في أداء مهامهم، مشددًا على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لترسيخ مبادئ الإصلاح والدمج الاجتماعي، وتعزيز الأمن المجتمعي".