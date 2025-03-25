قتل أحدهم.. اشتباك بين القوات الأمنية ومطلوبين بجرائم قتل في ميسان

وقال المصدر لـ نيوز، إن "قوة من مكافحة الجرائم بالاشتراك مع خلية نفذت واجب مداهمه مطلوبين في منطقة البتيرة شمال ميسان".وأضاف، أن "احد المتهمين قام بأطلاق النار باتجاه القوة مما حدث اشتباك وردت القوة على مصدر الاطلاق وتم قتل احد المطلوبين".