شقيقان يصيبان صاحب عجلة بنيرانهما بسبب "سرة" الخط بالنهضة

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "فتح شخص وشقيقه نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية ضمن كراج ما أسفر عن اصابة صاحب المركبة بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى"، مشيرا الى ان "الجنات لاذوا بالفرار".وأشار الى ان "الحادث نتيجة خلاف فيما بينهم على دور خط العجلات (السرة)".