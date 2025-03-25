حريق داخل سوق باب السراي في الموصل

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، باندلاع حريق في سوق باب بمدينة في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اندلع حريق بسبب تماس كهربائي في سوق باب في الجانب الايمن من الموصل".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.