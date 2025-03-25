شرطي يضرم النار بجسده في بغداد (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام شرطي باضرام النار بجسده في بسبب التنقلات.

الى ذلك، أفاد مصدر أمني، أن "قائد شرطة الرصافة اللواء علي ارسل وفدا من ضباط القيادة للأطمئنان على الحالة الصحية للمنتسب الذي حاول ايذاء نفسه للوقوف على احتياجاته".

وأضاف المصدر أن "المنتسب يتمتع حالياً بحالة صحية جيدة".

الفيديو المرفق متداول..