وفاة وثماني إصابات بحادث سير جنوب بغداد

أفاد مصدر أمني، بمصرع امرأة وإصابة بحادث سير جنوب العاصمة .

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "مصرع امرأة واصابة 8 بينهم 3 نساء نتيجة حادث سير عدد من العجلات بسبب صاحب مركبة قاطرة ومقطورة على السريع الدولي كيلو 31 ضمن ناحية اللطيفية".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب والتحفظ على المتسبب".