السيد الصدر يقرر الغاء الاعتكاف بمسجد الكوفة

قرر زعيم التيار الوطني الشيعي ، الغاء الاعتكاف في الكوفة بمحافظة .

في بيان، "انني اشفق على المعتكفين في برودة الجو فلذا من المصلحة الغاء الاعتكاف..".

وكان دعا، قبل أيام، المؤمنين الى الاعتكاف في الكوفة ابتداءً من ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان ولثلاثة ايام.

أدناه نص بيان ..