لهذا السبب.. الأعمار تدعو المواطنين إلى سحب أموالهم من المجمعات السكنية المتلكئة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار، إن "مشاريع المجمعات السكنية التي كان يستوجب أن تسكملها الوزارة خلال الأعوام الماضية، تعرضت إلى تلكؤ كبير بسبب الظروف المالية والإدارية"، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين سجلوا على هذه الوحدات، بيد أن توقفها أدى إلى ضياع حقوقهم، بحسب الصحيفة الرسمية".وبين أن "ارتأت إيجاد الحلول اللازمة لحلِّ الاشكاليات التي تواجه تنفيذ هذه المجمعات، لافتاً إلى مباشرة العمل من جديد بـ 15 مجمعاً سكنياً موزعة بين محافظات وديالى وكربلاء المقدسة وواسط والأنبار وميسان والبصرة، بعد أن قامت بحلِّ المعوقات الإدارية والمالية مع الشركات المنفذة لها.وأوضح أنه " تم أحالت ثماني مجمعات سكنية أخرى إلى هيئات الاستثمار في ومحافظات بابل والبصرة والديوانية وديالى والأنبار وذي قار لاكمالها، منوهاً بأن "الوزارة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الشركات التي تلكأت بتنفيذها وبالتالي فإنها أحيلت للتنفيذ بأسلوب الاستثمار".ودعا الصفار: "المواطنين المتقدمين على الوحدات السكنية المتلكئة، إلى تقديم طلبات لسحب أموالهم، أو التسجيل للحصول على الوحدات السكنية الجديدة، مؤكداً أنه سيتم تسليم المسجلين على الوحدات السكنية، بنفس السعر الذي تم التعاقد عليه سابقاً".