التربية تعلن التصويت على إعادة العمل بنظام المحاولات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بناءً على ما جاء بتوصيات العراقي، صوت رئيس وأعضاء هيئة الرأي في خلال جلستهم الدورية، اليوم، على إعادة العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين بدرس واحد او درسين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤، على أن يؤدوا بالمحاولات خلال عام ٢٠٢٤_٢٠٢٥ على ان تضع آلية تطبيق القرار أعلاه".