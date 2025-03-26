التربية تعلن ضوابط التقديم الى الدراسات العليا داخل العراق (وثيقة)

أعلنت ، اليوم الأربعاء، عن ضوابط التقديم الى الدراسات العليا داخل على وفق خطة دراسية مُحدثة أثناء التوظيف او التكليف.





الوثيقة ادناه:





ونشرت التربية بحسب وثيقة اطلعت نيوز عليها، ضوابط التقديم الى الدراسات العليا داخل على وفق خطة دراسية مُحدثة أثناء التوظيف او التكليف.الوثيقة ادناه: