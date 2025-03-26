بالصور.. عجلة تطير في الهواء وتصطدم بموكب حسيني في اللطيفية

نيوز – محلي

أدى حادث اصطدام عجلة اليوم الأربعاء، بموكب حسيني في ناحية اللطيفية جنوبي الى إصابة عدد من الأشخاص.

وقال مراسل نيوز، ان "عجلة مدنية تعرضت اليوم الى حادث سير أدى الى طيرانها في الهواء واصطدامها بموكب حسيني ما أدى الى تسجيل إصابات والحاق اضرار مادية".

وأضاف انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".