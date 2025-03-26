هل سيكون هناك قطعا للطرق في بغداد خلال عيد الفطر؟

وحتى اليوم، لم تصدر أو الجهات الأمنية أي تصريحات رسمية حول خطط تتضمن قطوعات للشوارع خلال فترة العيد.توجيهات سابقةوفي الأعوام الماضية، أكدت "عدم وجود خطط لقطع الشوارع خلال عيد الفطر"، مشيرة إلى أن "خططها تركزت على تسهيل حركة المرور وتجنب القطوعات إلا في الحالات الضرورية".وعلى سبيل المثال، في عام 2024، أعلنت المديرية أن "خطتها للعيد لا تتضمن أي قطوعات، مع التأكيد على جاهزية القوات الأمنية لتأمين الأماكن العامة والمتنزهات".توجيهاتوفي سياق متصل، وجه في مناسبات سابقة بالابتعاد عن فرض قطوعات للشوارع خلال خطط تأمين العيد، مع التركيز على الجهد الاستخباري لتعزيز الأمن دون التأثير على حركة المواطنين.وبالنظر إلى التوجهات السابقة للجهات المعنية، يُتوقع أن تسعى السلطات إلى تجنب فرض قطوعات مرورية خلال عيد 2025 في ، مع التركيز على تسهيل حركة المواطنين وتوفير الأجواء الآمنة للاحتفالات.