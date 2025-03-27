أمطار وأجواء دافئة.. تعرف على حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طقس غائم جزئي في مدن وسط وشمال وغرب البلاد، وصحو يتخلله تواجد بعض السحب في مدن الجنوب"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة سترتفع قليلا عن يوم أمس بفارق (1-3) درجة مئوية".وتابعت، ان " الاجواء ستكون معتدلة نهارا وباردة ليلا مع ميلها للدفئ في مدن جنوب البلاد"، مؤكدا ان "الرياح ستكون ساكنة الى متقلبة الاتجاه خفيفة تتراوح سرعتها مابين (5-15) كم بالساعة".وأضافت، ان "طقس يوم الجمعة، سيكون غائم جزئي الى غائم في المناطق كافة"، لافتة الى ان " درجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى".واردفت، ان "طقس يوم السبت، سيكون الطقس فيه بجميع المناطق غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية"، مبينة ان " درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".ونوهت: ان "طقس يوم الاحد، سيكون الطقس بجيمع المناطق غائم جزئي الى غائم تتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن عدة وخاصة المنطقتين الوسطى والشمالية ومن ضمنها العاصمة بغداد"، مشيرة الى ان " درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".واختتمت: ان "طقس يوم الاثنين، سيكون الطقس فيه صحو إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار في فترة الصباح خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد وتتمركز في المناطق الشمالية ظهرا "، مضيفة ان " درجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".