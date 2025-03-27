مجلس الخدمة يقر تعيين دفعة جديدة من حملة الشهادات العليا

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم استكمال إجراءات لمحلق الوجبة الثانية للمجموعة الطبية لضمان رفد بكفاءات متخصصة".وتابع، ان "التعيينات تأتي دعمًا للقطاع الصحي وتعزيزاً للخدمات المقدمة للمواطنين".