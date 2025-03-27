لشهر نيسان.. بغداد تحدد أسعار الأمبير للمولدات الأهلية

وذكر بيان للمحافظة، انه "استنادًا إلى محضر اجتماع والغاز في ، الذي عُقد بتاريخ 25 آذار 2025، بحضور الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية، فقد تقررت آلية تسعيرة المولدات الحكومية والأهلية لشهر نيسان المقبل على النحو التالي:التشغيل : 10,000 دينار للأمبير الواحد – تشغيل لمدة 24 ساعة.التشغيل الليلي: 7,000 دينار للأمبير الواحد – من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 6:00 صباحًا.التشغيل العادي: 5,000 دينار للأمبير الواحد – من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 12:00 الليل."وأضاف البيان أن "محافظ ، ، وجّه، بناءً على هذا القرار، رؤساء الوحدات الإدارية (القائمقام ومدير الناحية) بمتابعة تطبيق التسعيرة أعلاه، والتأكد من التزام أصحاب المولدات بها، مع محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة".