مجلس الخدمة يعلن عن إجراء القرعة الإلكترونية لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل

وقال المجلس في بيان، انه "عقد اليوم جلسته الطارئة رقم (6)، برئاسة وحضور الأعضاء، اليوم الخميس، قرر فيها المصادقة على استكمال تعيين نسبة كبيرة من المتقدمين للدرجات الوظيفية المشمولين بملحق الوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل وفق مبدأ القرعة الالكترونية".وأكد خلال الجلسة "التزام المجلس بتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين. كما شدد على أن القرعة الإلكترونية تمت وفق معايير دقيقة وبإشراف مباشر من المجلس لضمان النزاهة والمصداقية".وأشار إلى أن "المجلس مستمر في تنفيذ خططه لتوظيف الكفاءات الوطنية وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، داعياً المشمولين بالتعيين إلى مراجعة حساباتهم خلال الايام القادمة للتعرف على جهات تعيينهم".وأكد "حرصه على إنصاف المستحقين وتوفير بيئة عمل مناسبة تدعم استثمار قدراتهم في خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع".