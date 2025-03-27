"شلون البيت تبيعة وانت بنص ذي قار".. عرض منزله للبيع بسبب مرضه فجاء الرد

وبعد ان وصل للأهالي خبر ان جارهم عرض منزلة للبيع بسبب تعرضه الى عجز ويحتاج الى أكثر من 70 مليون لـ اجراء العملية، تجمهر أبناء منطقته امام منزله منشدين: "شلون البيت تبيعة وانت بنص ذي قار".ودخلوا الى بيت جارهم وقاموا بتمزيق قطعة "الدار للبيع"، وقرروا التبرع له بمبالغ مالية لغرض اجراء عمليته دون بيع المنزل.