بعد مشاجرة.. اعتقال سائق دليفري تأخر بإيصال الفطور في واسط

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال سائق دليفري بعد مشاجرة مع مواطن نتيجة التأخر بإيصال الفطور في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تشاجر أحد المواطنين مع سائق دليفري بعد تأخره في توصيل طلب الفطور، ونتيجة لذلك أصاب الاستياء المواطن الذي قام بإبلاغ الشرطة".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال السائق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.