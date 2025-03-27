في كربلاء.. قوة أمنية تغلق مقهى "أم كلثوم"

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإغلاق وسط مدينة .



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية داهمت ام كلثوم داخل المدينة القديمة".

وأضاف المصدر أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المقهى وازالة الاسم للحفاظ على قدسية كربلاء".