بعد فيديو الحجارة.. توقيف مفرزة مرور في كركوك

أعلنت ، توقيف مفرزة مرور في المحافظة بعد فيديو يظهر قيام شرطي برشق سائق عجلة بالحجارة.

وقالت الشرطة في بيان، "بعد انتشار مقطع فديوي حول قيام عدد من شرطة المرور برشق الحجارة على سائق عجلة نوع حمل في سيطرة جيمن ضمن قاطع على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حسب توجيهات قائد شرطة بناء على امر وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".

وأضاف البيان "إذ تم إيداع آمر مفرزة المرور وجميع افراد المفرزة المتواجدة في السيطرة التوقيف".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شرطي مرور برشق سائق شاحنة بالحجارة في .