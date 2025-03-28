المرور تصدر تحذيرات لهذه الفئة من السائقين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "على سائقي الدراجات النارية عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة"، داعية إياهم الى "لبس الأمان خلال القيادة".وشددت المديرية على ضرورة "عدم السير بسرعة عالية داخل المدن وعكس الاتجاه، والالتزام بالإشارات المرورية تلافيا لحصول حوادث قد تؤدي الى الوفاة".