رفع ورم بوزن 6 كغم.. عملية جراحية نادرة لخمسينية بكركوك

وذكر مصدر طبي، لـ ، أن "فريقاً طبياً في التعليمي نجح بإجراء عملية جراحية نادرة لرفع ورم رحمي بوزن 6 كغم لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً".وأشار الى ان "السيدة كانت تعاني من انتفاخ البطن".