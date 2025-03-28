معدة للتهريب.. ضبط مستلزمات طبية في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي (صور)

أعلنت مديرية منفذ ميناء الجنوبي، اليوم الجمعة، عن ضبط مستلزمات طبية معدة للتهريب.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مديرية منفذ ميناء الجنوبي، من ضبط حاويتين، بعد استحصال موافقة السيد قاضي تحقيق محكمة تحتوي على مستلزمات طبية أكثر من 300 ألف قنينة (مغذي صوديوم)، معده للتهريب مخبأة خلف مواد".

وأضافت: "تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى مركز شرطة لغرض عرضها على السيد المختص".