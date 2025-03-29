بالصور.. ما خلفه زلزال ميانمار

وذكرت وسائل إعلامية ان "فرق الإنقاذ تستخدم معدات ثقيلة متخصصة للعثور على محتجزين أو عالقين تحت الركام، كما تعمل على تقديم المساعدة للناجين، في حين تمّ انتشال جثث العديد من الضحايا الذين لاقوا حتفهم".وأكّد سكان محليون أن "الزلزال أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين"، معربين عن "حاجتهم المُلحّة للمساعدات العاجلة لدعم عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار".ولا تزال العاصمة تعاني من انقطاع شامل في خدمات الكهرباء والاتصالات، بينما تبذل السلطات جهودا حثيثة لاستعادة الخدمات الأساسية.يُذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، ضرب ميانمار يوم أمس، وشعرت به دول مجاورة، بما فيها . ومن جانبها، نفت في ميانمار وجود أي إصابات بين المواطنين الروس.وبحسب أحدث التقارير، ارتفع عدد الضحايا إلى 1002 قتيل و2376 مصابا، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.وأعلن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب في مقتل أكثر من ألف شخص.وأشار هلاينج، في كلمة نقلتها صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، إلى فتح كافة القنوات الممكنة لاستقبال المساعدات الدولية.وناشد هلاينج مواطنيه أيضا تقديم المساعدة والدعم لجهود الإنقاذ المبذولة حاليا للتغلب على آثار الزلزال.وذكرت الجديدة "شينخوا" الرسمية أن "فريقا من 37 عضوا من إقليم يونان الصيني وصل إلى مدينة يانجون في وقت مبكر من اليوم السبت".كما أرسلت طائرتين تحملان 120 من رجال الإنقاذ والإمدادات.