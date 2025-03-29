هور الحويزة في ميسان يواجه الجفاف والنزوح بسبب استكشافات نفطية (فيديو)

ويقول المهتم والمدافع عن شؤون الجنوبي في حديث للسومرية نيوز، ان "الكثير من المسؤولين ينشرون منشورات لدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في الواقع قاموا بقطع الماء عن ، حتى وصل الى جفاف الهور"، لافتا الى ان "بداية الحرب على بدأت في العام 2021 وبدأت موجة الهجرة من الهور".ويكشف الجنوبي عن "هجرة أكثر 200 عائلة من الهور بعد انعدام الحياة فيه"، مشيرا الى انه "في نهائية العام الماضي 2024 أصبح الامر واضح للكل، حيث بدأت شركة الاستكشافات النفطية بشكل علني داخل الهور"، كاشفا عن ان "الحكومة العراقية قامت بتجفيف الهور بسبب النفط والاهوار العراقية في خطر حقيقي".