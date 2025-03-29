بعمر الـ7 اعوام.. نجاح عمليات تجميع عظام طفلة تعرضت لحادث سير بكربلاء

وقال إختصاصي جراحة العظام والكسور ، الدكتور عباس في بيان ورد لـ ،، إن " الطفلة، ظة وصولها لقسم الطوارئ، كانت تُعاني من كسورٍِ مُتعددةٍ في الفخذ الأيسر، والساق الأيمن والحوض والترقوة والكاحل وعظم الشظية، علاوة على فقدان نسيجي، ومثلهُ في عظم القصبة".واوضح، إنه "بعد أخذ الفحوصات اللازمة ، تقرر لها إجراء عملياتٍ طارئةٍ ، والتي تم خلالها تثبيت جميع الكسور بواسطة تداخلات جراحية".وأضاف ، إن" العملية الأولى ، شهدت تثبيت خارجي لكسر الفخذ والساق، وتم الأنسجة المُتضررة ، وإجراء الترقيع العظمي وإرجاع الخلع ، وبعد رقودها لمدة يومين خضعت لعمليةٍ ثانيةٍ لتنظيف الجروح ، لترقد في الردهة، ومن ثم إجراء عمليةٍ ثالثةٍ لتنظيف الجرح بالكامل وتهيئتها للعمليةِ الرابعةِ التي شهدت إزالة التثبيت الخارجي ووضع تثبيت داخلي للعظم".وبين إن" الطفلة، تنتظرها عملية أخيرة لترقيع ساقها، سيتم إجراؤها لاحقاً ".وشارك في إجراء العملية ونجاحها طاقماً ضم عدداً من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية