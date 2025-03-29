دار الإفتاء العراقية تعلن الأحد أول أيام العيد

وذكر بيان للدار ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهذه المناسبة، تقدمت دار الإفتاء العراقية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية، سائلة الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وأهله من كل سوء".كما دعت دار الإفتاء، وفق البيان، المسلمين إلى "استغلال هذه الأيام المباركة في صلة الأرحام، وتعزيز قيم التسامح والمحبة، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، سائلة الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ويجعل هذا العيد مناسبة للفرح والسلام".