كردستان.. غداً أول أيام عيد الفطر

وذكرت اللجنة بحسب بيان، أنه "نظرا لثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، فأن يوم غد هو أول أيام عيد المبارك".وكانت قد أعلنت دار الإفتاء العراقية، أن يوم الأحد الموافق 30 مارس/ اذار 2025 هو أول أيام عيد ، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.