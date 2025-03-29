الوقف السني في العراق يعلن يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر

وقال الديوان في بيان، "ديوان الوقف السني يعلن غداً الأحد متمما لشهر رمضان ويكون الاثنين أول أيام عيد المبارك".وكانت قد أعلنت دار الإفتاء العراقية، أن يوم الأحد الموافق 30 مارس/ اذار 2025 هو أول أيام عيد المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.من جهتها، أعلنت اللجنة العليا لرؤية الهلال في إقليم كردستان ، اليوم السبت، ان يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.وذكرت اللجنة بحسب بيان، أنه "نظرا لثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، فأن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك".