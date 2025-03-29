الوقف السني ينفي ما تم تداوله بشأن الرؤية وثبوت الهلال

نفى ، مساء السبت، ما تم تداوله بشأن الرؤية وثبوت عيد .

وقال في بيان، "يؤكد أنّ كل ما نُسِبَ إليه وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بشأن الرؤية وثبوت هو عارٍ عن تمامًا".

ودعا جميع وسائل الإعلام والمواطنين الكرام الى "توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على الصفحة الرسمية لديوان الوقف السني (الإعلام والاتصال الحكومي) للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة".

وكان أعلن، اليوم السبت، أن يوم الاثنين المقبل سيكون أول أيام عيد .

بدوره، اصدر توضيحا يخص الموقف الشرعي من اثبات رؤية ، مشيرا الى أن ما يتم تداوله لا يمثل رأيه.

أدناه نص التوضيح..