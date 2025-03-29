في البصرة.. ندوة جماهيرية تطالب بتحويل الزبير لمحافظة (صور)

وقال مراسل ، "اقام عدد من وجهاء وشيوخ وناشطي مدينة ندوة للمطالبة بترقية من قضاء إلى محافظة.وأضاف أن المشاركين اعتبروا أن الزبير يعاني من التهميش وسوء الخدمات من قبل الحكومة المحلية وهذا الأمر دفع اهالي القضاء وعدد من النواب للمضي بهذا القرار.الى ذلك، انتقد رجل الدين صمت بعض اعضاء مجلس المحافظة من الزبير لأنهم مقيدين بما يريده المحافظ، بحسب وصفه.وكان النائب أعلن قبل أيام، جمع 83 توقيعا من اعضاء بخصوص طلب تحويل الزبير الى محافظة.